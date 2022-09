Com 9 gols em 5 jogos, Haaland é eleito o melhor do mês na Premier League

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League. O norueguês balançou as redes nove vezes em cinco jogos no período.

Logo em sua estreia na competição, Haaland marcou dois gols contra o West Ham. Em seguida, passou em branco diante do Bournemouth, fez um no Newcastle, três no Crystal Palace e mais três no Nottingham Forest.

Ao todo, considerando também jogos do mês de setembro, Haaland já soma 10 gols em seis partidas no Campeonato Inglês (marcou no empate por 1 a 1 do Manchster City contra o Aston Villa). O norueguês ainda balançou as redes três vezes em dois jogos na Liga dos Campeões, sendo dois diante do Sevilla e um no Borussia Dortmund.

Erling Haaland chegou ao Manchester City depois de brilhar no Dortmund. No clube alemão, marcou 86 gols e deu 23 assistências em 89 partidas.