Com Arana, Jesus e Ortiz, Seleção Brasileira segue preparação para jogos

A Seleção Brasileira realizou na manhã deste sábado, em Seul, o segundo treino de preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. A novidade ficou por conta do zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, e do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que integraram o elenco e participaram das atividades.

O goleiro Ederson, também do clube inglês, que havia sido poupado na sexta e fez apenas exercícios regenerativos, voltou aos gramados e esteve à disposição da comissão técnica.

Com 20 atletas, a equipe realizou um trabalho tático em campo reduzido. O técnico Tite promoveu uma série de mudanças nos dois times escalados para o exercício. Ao fim, o jogadores praticaram as finalizações.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, também se juntou ao grupo mais tarde, após os trabalhos. A previsão de chegada de todos os convocados é na próxima terça-feira, após a realização da final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool, quando os jogadores envolvidos na decisão desembarcam na capital coreana.

O Brasil realiza nova atividade na tarde deste domingo, às 17 horas (05 horas de Brasília), no Estádio Goyang. Na próxima quinta-feira, Brasil e Coreia do Sul se enfrentam no Seul World Cup Stadium. A bola rola às 8 horas (de Brasília). Em seguida, no dia 6 de junho, a Seleção terá pela frente o Japão, em Tóquio.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro, em partida frente à Servia, pelo grupo G do Mundial. Ainda integram a chave Camarões e Suíça.