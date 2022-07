Com Arsenal de olho, Lyon define preço para vender Lucas Paquetá

O Arsenal segue monitorando o mercado de olho na próxima temporada, o nome da vez no clube é o do meio-campista Lucas Paquetá, do Lyon. Inclusive, a equipe já teria definido o preço para vender o brasileiro.

De acordo com o “GOAL”, os franceses exigem cerca de 67 milhões de euros pelo jogador. No entanto, os Gunners consideram o valor muito alto e negociam para diminuir a quantia incluindo metas de bonificação.

Caso a venda seja concretizada, o Flamengo terá direito a 4% da transação por ser o clube formador de Paquetá, que vive grande fase na carreira. O brasileiro foi eleito o melhor estrangeiro do Campeonato Francês na última temporada, superando a concorrência de nomes como Neymar e Marquinhos. Além disso, é presença constante nas convocações da Seleção Brasileira, sendo nome quase certo na próxima Copa do Mundo.

Além do Arsenal, o Newcastle aparece como outro interessado no futebol do meio-campista. Dessa maneira, o nome de Lucas Paquetá promete ser presença constante na mídia nas próximas semanas.