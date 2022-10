Com baixa no meio-campo e reforço no ataque, Bahia treina para pegar o Brusque

Depois de dois jogos fora de casa, o Bahia se prepara para reencontrar o seu torcedor. Nesta quinta-feira (6), o elenco tricolor voltou aos treinos e iniciou a preparação para encarar o Brusque. A partida será disputada neste sábado (8), às 16h, na Fonte Nova.

A atividade foi a primeira do técnico Eduardo Barroca no CT Evaristo de Macedo. Ele assumiu o comando da equipe em Campinas, antes do duelo contra o Novorizontino.

Para o jogo diante do Brusque, Barroca deve promover mudanças na equipe. Ele não conta com o volante Emerson Santos, suspenso. Matheus Davó, machucado, treinou na academia e vai ser avaliado pelo departamento médico. Já Luiz Henrique trabalhou normalmente e não preocupa. Ele foi substituído na última partida depois de levar uma pancada em lance acidental com o companheiro Luiz Otávio.

Quem está à disposição do treinador é o atacante Everton, que volta de suspensão. Barroca terá mais um treino, nesta sexta-feira (7), para definir o time. Após a estreia, Barroca evitou falar em nomes e blindou jogadores. Não será surpresa se o técnico sacar algumas peças do time.

Alvo de críticas da torcida, Marcinho tem a posição ameaçada pelo garoto André. O atacante Caio Vidal é outro cotado para começar a partida na Fonte Nova. Com 53 pontos, o Bahia está na 3ª colocação da Série B.