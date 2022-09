Com biquíni PP, Yasmin Brunet tira cabelo da frente e revela corpo de sereia e coxas turbinadas

Sereia, sim! A modelo, Yasmin Brunet, mostrou para os seus seguidores que está com tudo em cima e tem um baita corpão. Com uma barriga negativa e as coxas turbinadas, a gata deixou os fãs babando no seu corpo.

+Na Praia, Vanessa Lopes abusa do fio-dental cavado e aproveita para empinar o bumbum

Na praia, a loira pousou saindo do mar, tirando o seu cabelo da frente do corpo escultural e exibindo sua boa forma com um biquíni super pequeno e cavado na parte da frente. “Quem samba na beira do mar? ”, escreveu Yasmin na legenda.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da modelo. “Ela é uma mistura de Cleópatra é sereia!!!”, escreveu um fã. “É O CORPO, né, gata, mas é a alma que ilumina, perfeita”, disse outro. “Que lindo corpo demais hein meu amor!”, comentou mais uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet revela dificuldades de lidar com a fama Recentemente, durante entrevista, a modelo desabafou sobre as dificuldades de lidar com a exposição da sua vida. “Não é saudável. […] Eu leio comentários negativos sobre mim, até porque sou muito curiosa. Eu acho que é uma coisa muito positiva se você usar de uma forma inteligente. Você pode usar de uma forma que consiga ajudar os outros. Mas é difícil”, iniciou o bate-papo com a revista “Top Magazine”.

Além disso, Yasmin relembrou também dificuldades de lidar com a pressão estética. “É muito difícil, é muita pressão. Eu constantemente me comparo com outras mulheres, isso é horrível. Você nunca vai estar satisfeita com você mesma ao se comparar com as outras. Tem momentos em que eu olho e falo ‘caramba, todo mundo é tão lindo, tão perfeito, tô me sentindo horrível’. Mas você só tem você, sabe?”, relata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+Empinando o bumbum, ex de Neymar, Bruna Biancardi, posa com biquíni cavado e mostra volumão

+Rebolando de calcinha e sutiã, Ludmilla comemora mudanças no corpo e exibe boa forma

+Jogando o bumbum, Mirella mostra o que gosta de fazer de madrugada e dá zoom no volumão