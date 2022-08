Com Bolsonaro no JN, Globo bateu audiência de Palmeiras x Chelsea

Durou mais de seis meses o recorde de audiência na TV aberta brasileira em 2022. Pertencia ao futebol e não era da Globo. Aconteceu no jogo final do Mundial de Clubes, entre Chelsea e Palmeiras, em 12 de fevereiro, com transmissão da TV Bandeirantes, e atingiu picos de 35 pontos de audiência.

A presença do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional desta segunda-feira (22/8), enfim, conseguiu quebrar essa barreira imposta pelo futebol da Band seis meses atrás. A sabatina global atingiu 36,6 pontos, segundo dados prévios do Kantar.

Antes disso, a Globo havia conseguido 35 pontos com a novela Pantanal, na terça-feira (16/8), empatando portando com o futebol da Band no Mundial de Clubes.

Só houve outro momento em que a Globo chegou perto: no Paredão do programa Big Brother Brasil que provocou a eliminação de Jade Picon, em 8 de março, e registrou pico de 31,5 pontos.

