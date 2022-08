Com braço engessado, Ivete Sangalo diverte plateia de forma inusitada

A cantora, que apareceu com o braço esquerdo engessado, apresenta o programa ‘Pipoca da Ivete’, que vai ao ar nas tardes de domingo da TV Globo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Ivete brincou com a situação durante a gravação do programa, na última sexta-feira (05). Com uma explicação bizarra, Ivete Sangalo divertiu a plateia. Segundo a cantora, o real motivo de estar com o braço na tipoia seria uma [email protected] errada. A apresentadora arrancou muitas risadas de seu público.

Mas a justificativa foi só para descontrair seus fãs. De acordo com a assessoria da cantora, Ivete se machucou enquanto esquiava na neve. Ela, inclusive, já tinha parecido um dia antes com uma tipoia no braço durante a gravação do DVD do grupo Harmonia e falado sobre o curativo.

Ivete Sangalo grava participação em DVD do Harmonia com braço engessado e revela como se machucou #iBahia #IveteSangalo pic.twitter.com/lq7N8uSRDc

— iBahia (@iBahia) August 5, 2022

Dira Paes aposta em look all back para participação no programa ‘Pipoca da Ivete’ Dira Paes é uma das convidadas do programa ‘Pipoca da Ivete’ deste domingo (07) e apostou em um look poderoso para ocasião. A atriz, que interpreta Filó na novela ‘Pantanal’ prestigiou a atração que faz parte das tardes de domingo na TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, Dira Paes posou em frente a um fundo verde e mostrou detalhes de seu look. A atriz apostou em um conjunto de cropped e sala all back, e completou a produção com um cinto em detalhes prata. “Pronta pra #PipocaDaIvete”. Daqui a pouco tô brincando com uma turma boa na tv globo. 14h25. Liga lá