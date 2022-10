Com brasileiros no banco, Arsenal vence Bodo/Glimt pela Liga Europa

Nesta quinta-feira (13/10), o Arsenal venceu o Bodo/Glimt-NOR, fora de casa, por 1 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Bukayo Saka marcou o único gol no Estádio Aspmyra, na Noruega, enquanto os brasileiros Gabriel Martinelli e Marquinhos saíram do banco de reservas no segundo tempo.

Com o triunfo, o time inglês comandado por Mikel Arteta segue com 100% de aproveitamento no torneio continental após três jogos disputados e soma nove pontos. O clube norueguês, que tem quatro, está na vice-liderança do grupo A.

Saka abriu o placar em solo norueguês aos 24 minutos do primeiro tempo. Após boa tabela com Albert Sambi Lokonga, o jovem inglês entrou na área e, de frente para a meta, finalizou. A bola resvalou no goleiro e morreu no fundo das redes para sacramentar o resultado positivo dos visitantes.

O Arsenal retorna aos gramados no domingo, às 10 horas (de Brasília), quando visita o Leeds United. Os Gunners lideram o Campeonato Inglês e perderam apenas uma partida após nove rodadas.

Roma empata e se complica

Também nesta quinta-feira, a Roma de José Mourinho empatou com o Real Betis, na Espanha, por 1 a 1, e se complicou no grupo C da Liga Europa. Sergio Canales, aos 34 minutos da etapa inicial, anotou o gol da equipe de Mauricio Pellegrino no Estádio Benito Villamarín. Andrea Belotti, aos 11 do segundo tempo, garantiu a igualdade.

Com o resultado, o Betis assegurou vaga no mata-mata da competição europeia, mas perdeu o desempenho perfeito: agora, registra três vitórias em quatro rodadas. A Roma, por sua vez, soma apenas quatro pontos e ocupa a 3ª posição da chave.

Confira outros resultados da Liga Europa desta quinta-feira:

AEK Larnaca 1 x 2 Fenerbahçe

Dínamo de Kiev 0 x 1 Rennes

Feyenoord 2 x 2 Midtjylland

Nantes 0 x 4 Freiburg

Qarabag 0 x 0 Olympiacos

Union Saint-Gilloise 3 x 3 Braga