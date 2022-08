Com bumbum pro alto, Valesca Popozuda sobe na cadeira e faz a calça ficar transparente

Beijinho no ombro pro recalque passar longe! Valesca Popozuda divulgou as melhores fotos possíveis na manhã desta quinta-feira (18) e fez a alegria dos seguidores do Instagram com os registros. A musa compartilhou os cliques do ensaio ousado e deixou os fãs babando na ocasião!

Sempre com os looks mais chamativos possíveis, a cantora apostou em uma calça laranja neon com estampa animal print que não serviu muito para esconder sua boa forma, afinal, a intenção da musa não era essa. Valesca apostou em ângulos de tirar o fôlego e serviu muita sensualidade para a galera do Instagram. “De ontem! Mais um show pra conta e hoje tem mais”, celebrou a funkeira.

“Escultural, é um espetáculo de mulher”, comentou um seguidor da musa nos comentários da publicação. “A popozuda dos meus sonhos”, admitiu outro internauta, que ficou babando pela cantora. “Esse sim é um mulherão de respeito”, disparou um terceiro, exaltando a funkeira. Veja os cliques:

Valesca Popozuda desabafa sobre liberdade das mulheres no funk: “Preconceito” Rainha do funk! Recentemente, Valesca Popozuda marcou presença no programa “Faustão na Band” e falou sobre sua jornada como uma das funkeiras mais conhecidas do Brasil. A cantora revelou que chegou a sofrer muito preconceito por ser mulher, mas afirma que sentiu uma certa melhora atualmente.

O apresentador Fausto Silva comentou sobre a carreira da musa e perguntou sobre o início de sua carreira: “De quando você começou até agora, melhorou o preconceito em relação à mulher no funk?”. Valesca relembrou diversos episódios de sua trajetória.

“Melhorou muito. Naquela época, eram mais meninos, bondes, grupos e o espaço era bem pequeno. Tanto que eu comecei na Gaiola das Popozudas. Eu lutei pela liberdade e quando recebi um microfone, vi que podia ir mais além, lutar por todas as mulheres naquele momento, assim como minha mãe sempre lutou para me criar. Peguei o microfone e vi que não era apenas para cantar, mas também empoderar mulheres”, comentou Valesca durante o quadro ‘Churrascão do Faustão’, que é exibido às sextas-feiras.

