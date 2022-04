Com cabelo rosa, Geisy Arruda estreia na plataforma Privacy: “Pix é o novo viagra”

De lingerie delicada, Geisy Arruda posa em seu camarim com cabelo rosa e anuncia novidades.

A morena estreou na data de hoje, 30, na plataforma adulta Privacy: “Dinheiro na mão, calcinha no chão. Agora falando sério, entrei no Privacy e continuo no Only Fans, quero atender a todos, que todos tenham acesso aos meus conteúdos e ensaios exclusivos, agora aceito cartão de crédito nacional, boleto e pix. Agora eu sou só no “Faz o Pix! Amo Pix. Pix é o novo Viagra. Disse Geisy Arruda.

Antes mesmo de anunciar oficialmente sua participação na plataforma, a famosa já conta com aproximadamente 500 seguidores, e o para os interessados em garantir a assinatura no perfil da Geisy e ter acesso aos seus conteúdos exclusivos, o valor da mensalidade é de R$89,90.

Privacy é uma plataforma brasileira.

Foto: CG Comunicação