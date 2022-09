Com calça polêmica e aberta, Brunna Gonçalves exibe parte do volume durante festival

A dançarina, Brunna Golçaves, marcou presença no terceiro dia de Rock in Rio e aproveitou para mostrar para os seus seguidores toda a sua potência ao ousar na escolha do look.

A ex-BBB escolheu usar um look jeans com um body decotado, destacando seus seios e uma calça, na mesma tonalidade, de um lado todo coberto e do outro sem nada, exibindo o seu ‘bumbum’, com uma bota salto alto preta.

“Que saudade que eu estava @rockinrio Semana que vem tem mais. ANSIOSA!🫢 Se preparem! Gostaram do look?”, escreveu Brunna, em uma publicação no Instagram.

Nos comentários, os fãs foram a loucura e elogiaram a dançarina. “Eita como é gostosa!!! ”, escreveu uma seguidora. “Ameiii seuuu look bruuuuu ”, afirmou outra. “Deus perdoe meus pensamentos (e Ludmilla tbm) ”, brincou uma internauta. “Vestida para matar”, disse uma fã.

Brunna Gonçalves publica momento íntimo com Ludmilla Recentemente, a ex-BBB apareceu em seus stories em um momento super íntimo ao lado da sua mulher, a cantora Ludmilla, o casal surgiu bem à vontade durante um banho de banheira.

Em um vídeo nos stories, Brunna aparece cobrindo os seios e contou que o momento era um preparo para o show da amada. “Eu tô no pré-numanice! Tem pré-show melhor que esse, minha gente? Mais tarde tem show”, disse. Veja o momento:

