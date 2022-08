Com chuva de gols, City e Newcastle empatam pelo Campeonato Inglês

Neste domingo, Newcastle e Manchester City fizeram um jogo cheio de emoções pelo Campeonato Inglês. No St. James’ Park, as equipes terminaram empatas por 3 a 3. Com um ritmo impressionante, os donos da casa chegaram a virar e abrir dois gols de vantagem, mas não conseguiram terminar à frente do placar.

O resultado quebra a sequência de duas vitórias do Manchester City e deixa os visitantes na segunda colocação do campeonato, com sete pontos. Na próxima rodada do Inglês, a equipe comandada por Pep Guardiola enfrenta o Crystal Palace, no Etihad Stadium, no sábado, às 11h (de Brasília).

O Newcastle termina a terceira rodada da competição na sexta posição, com cinco pontos. Ainda invicta, a equipe voltará a campo pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, contra Tranmere Rovers. O confronto será nesta quarta-feira, às 15h45.

Newcastle x Manchester City: gols para todos os lados

O duelo foi recheado de gols. O primeiro deles saiu logo aos 4 minutos. Gundogan recebeu um cruzamento, dominou e bateu para abrir o placar para o Manchester City. O empate veio aos 27, quando Almirón fez o primeiro do Newcaslte após aproveitar, de joelho, uma bola lançada para a área. A partida seguiu extremamente equilibrada, com as duas equipes apresentando um desempenho de altíssimo nível.

Ainda na primeira etapa, aos 38, Callum Wilson recebeu na entrada da área após um contra-ataque. O atacante driblou o zagueiro e bateu forte, virando o jogo para os donos da casa. O Newcastle chegou a abrir ainda mais vantagem. Já no segundo tempo, aos 8 minutos, o lateral Trippier bateu uma falta com excelência, na gaveta, e não deu chance para Ederson defender, 3 a 1.

O Manchester City não se acuou e conseguiu buscar o empate. Aos 14, Haaland estava atento e aproveitou um rebote para marcar, botando fogo no jogo. Pouco depois, aos 18 minutos, De Bruyne achou um passe incrível e colocou Bernardo Silva cara a cara com o goleiro. O meia não desperdiçou e igualou o marcador novamente.

Resultados deste domingo no Campeonato Inglês:

Leeds 3 x 0 Chelsea

West Ham 0 x 2 Brighton