A jornalista Leda Nagle foi diagnosticada com Covid pela segunda vez. Nas redes sociais, a mãe de Duda Nagle deu a notícia aos seguidores sobre o diagnóstico compartilhando uma sequência de registros encantadores em que aparece com a família.

Ela fez um desabafo sobre as dificuldades no isolamento e a saudade que está sentindo do filho, da nora Sabrina Sato e da neta Zoe. “A pior coisa deste vírus Covid atual é a saudade provocada por este isolamento. É bem desagradável, é impossível de prever o tempo que vai levar pra zerar, apesar dos sintomas não serem cruéis, é chato, muito chato”, escreveu.



Leda Nagle Leda Nagle

Divulgação/SBT

VÓ LEDA NAGLE SABRINA SATO Duda e Leda Nagle, sua mãe

Reprodução/Instagram

leda-nagle Leda está felicíssima com a criação de Zoe

Reprodução

Leda Nagle No Youtube Leda já está quase com 600 mil seguidores

Reprodução / Instagram

0

Mais sobre o assunto Celebridades Após rumores de crise, Sabrina Sato homenageia Duda Nagle



Celebridades Sabrina Sato comenta crise superada com Duda Nagle



Pipocando Leda Nagle defende medicamento contra Covid-19 e é desmentida por Duda



Brasil Jornalista Leda Nagle reproduz fake news de que Lula mataria Bolsonaro



Em seguida, completou: “Mas olhar estas fotos, destas pessoas queridas, não deixa de ser um consolo, um alento e saber que, a qualquer hora destas, vamos nos divertir de novo! Tomara que seja logo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leda Nagle (@ledanagleoficial)

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesfamosos

O post Com Covid, Leda Nagle sente falta da família: “Pior coisa é a saudade” apareceu primeiro em Metrópoles.