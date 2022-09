Com CR7 e Antony, Manchester United perde para Real Sociedad na Liga Europa

O Manchester United iniciou mal sua jornada na Liga Europa. Nesta quinta-feira, mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo e Antony entre os titulares, os ingleses foram derrotados por 1 a 0 pela Real Sociedad, em pleno Old Trafford, com o gol de Brais Méndez.

Na outra partida do Grupo E, o Sheriff venceu fora de casa o Omonia por 3 a 0. Dessa maneira, o United encerra a primeira rodada na terceira colocação, sem pontos.

Na sequência, o Manchester United recebe o Crystal Palace, no domingo, às 12h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. A Real Sociedad, por sua vez, visita o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, às 13h30 (de Brasília) do mesmo dia.

O JOGO

As equipes protagonizaram um duelo equilibrado na etapa inicial. Na melhor chance dos 45 minutos iniciais, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento na medida e testou firme para as redes. Entretanto, o português estava impedido e o gol foi anulado.

No segundo tempo, a Real Sociedad voltou mais ligada e abriu o placar aos 14 minutos com Brais Méndez, de pênalti, após a bola bater no braço de Lisandro Martínez.