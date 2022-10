Com CR7 e Casemiro, United vira sobre o Omonia na Liga Europa

Nesta quinta-feira (06/10), Omonia, do Chipre, e Manchester United se enfrentaram pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Fora de casa e com Cristiano Ronaldo e Casemiro no time titular, o time de Erik Ten Hag saiu atrás, mas conseguiu virar e vencer por 3 a 2, com dois gols de Rashford e um de Martial. Karim Ansarifard e Nikolas Panagiotou marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United chega a seis pontos e fica na vice-liderança do grupo E. O Omonia, por sua vez, fica na lanterna, ainda sem pontuar.

No outro jogo do grupo, a Real Sociedad vencer o Shefiff Tiraspol por 2 a 0. Os espanhóis lideram a chave, com nove pontos, enquanto o time da Moldávia aparece na terceira posição, com três.

Na próxima rodada, Manchester United e Omonia voltam a se enfrentar, desta vez em Old Trafford. O jogo será disputado no dia 13 de outubro, às 16 horas (de Brasília).

O jogo

Erik Ten Hag mandou o Manchester United a campo com: De Gea; Dalot, Lindelof, Lisandro Martínez e Malacia (Luke Shaw); Casemiro (McTominay) e Eriksen; Antony (Fred), Bruno Fernandes (Matial) e Jadon Sancho (Rashford); Cristiano Ronaldo.

Aos oito minutos, os ingleses tiveram a primeira chance para abrir o placar. Antony avançou pelo meio até a entrada da área e acionou Cristiano Ronaldo na esquerda. O português tentou o chute cruzado, mas parou em defesa do goleiro.

Aos 14, Cristiano Ronaldo conseguiu girar sobre o marcador dentro da área e bateu de bico. Porém, a bola desviou na defesa. Na sequência, Antony recebeu livre de marcação em profundidade e tentou ajeitar para Bruno Fernandes, mas errou o passe. O meia português ainda teve outra chance logo em seguida, tocando de cobertura no travessão.

Porém, quem abriu o placar foi o Omonia, aos 34 minutos. Após rápido contra-ataque, Karim Ansarifard recebeu livre dentro da área e mandou para o fundo das redes de De Gea.

Na segunda etapa, aos oito minutos, o Manchester United conseguiu chegar ao empate. Marcus Rashford, que entrou depois do intervalo no lugar de Jadon Sancho, beteu colocado da entrada da área e balançou as redes.

Aos 18, veio a virada. Anthony Martial, dois minutos depois de entrar em campo, chutou forte no canto esquerdo do goleiro do Omonia para dentro da meta.

No minutos 33, Cristiano Ronaldo perdeu uma chance incrível de marcar seu segundo gol na Liga Europa. A bola caiu nos pés do craque português, livre de marcação dentro da pequena área, mas chutou na trave.

Aos 39, o Manchester United chegou ao terceiro gol. Cristiano Ronaldo recebeu na área e cruzou rasteiro para Rashford empurrar para dentro das redes.

O Omonia descontou logo depois. Andronikos Kakoullis cruzou para Nikolas Panagiotou superar De Gea e diminuir para o time do Chipre.

Veja o resultado de outros jogos que começaram às 13h45 (de Brasília):

Estrela Vermelha 4 x 1 Ferencvaros

HJK 1 x 1 Ludogorets

Malmo 0 x 1 Union Berlin

Monaco 3 x 1 Trabzonspor

Sturm Graz 0 x 0 Lazio

Zurich 1 x 5 PSV