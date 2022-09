Com direito a multa bilionária, Barça anuncia renovação com Gavi até 2026

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira a renovação de contrato com o meia Gavi, de apenas 18 anos. O novo vínculo será estendido até 30 de junho de 2026, com direito a uma cláusula de rescisão fixada em um bilhão de euros (cerca de R$ 5 bilhões).

O evento para selar o acordo acontece nesta quinta-feira, no Camp Nou. O jogador irá assinar o novo contrato e, na sequência, discursará ao lado do presidente do clube, Joan Laporta.

Nascido em 2004, Gavi iniciou sua carreira na base do Real Betis. Ele transferiu-se ao Barça durante a temporada 2015/16, e acabou integrando a equipe sub-12. Após passar pelas categorias inferiores, chegou ao time B do Barcelona, mas precisou de apenas duas partidas para convencer o então técnico do grupo principal, Ronald Koeman, e receber sua primeira oportunidade entre os profissionais.

O jogador realizou sua estreia pela equipe principal em duelo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, tornando-se o quarto mais jovem a atuar pelo time culé, com 17 anos e 24 dias.

Ele balançou as redes pela primeira vez na vitória sobre o Elche, em 2021 – agora, é o terceiro mais jovem a marcar pelo clube. Desde a chegada de Xavi Hernández, Gavi se estabeleceu como titular ao lado de outro jovem, Pedri, e vem sendo frequentemente lembrado por Luis Enrique em convocações para a seleção da Espanha.