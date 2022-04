Com ‘dobradinha’ da Ferrari, Leclerc conquista GP do Bahrein da Fórmula 1

Neste domingo, Charles Leclerc conquistou o Grande Prêmio do Bahrein da Fórmula 1, primeira corrida desta temporada de 2022.

Esta foi a terceira vitória da carreira do jovem piloto de apenas 24 anos. Além disso, essa é a primeira vez que o francês lidera o campeonato. O triunfo coloca a Ferrari de volta na lista de favoritos. A última vitória da equipe italiana havia sido em 2019, no GP de Singapura.

Assim como no treino qualificatório, Leclerc travou uma disputa com Max Verstappen até o final do circuito. No entanto, na penúltima volta, o atual campeão mundial teve problemas com o carro e teve que abandonar a disputa.

Com a saída de Verstappen, Carlos Sainz, parceiro de Leclerc na Ferrari, assumiu a vice-liderança da prova, fazendo uma “dobradinha” da escuderia italiana no pódio.

O inglês Lewis Hamilton, que havia passado boa parte da corrida brigando pela quinta posição, aproveitou que o carro de Sergio Pérez, da Red Bull, rodou na pista e assumiu a terceira posição.

Atrás de Hamilton, em quarto, ficou seu compatriota e parceiro de Mercedes, George Russel.

Quem também surpreendeu foi o dinamarquês Kevin Magnussen, da equipe Haas. Após largar em sétimo no grid, Magnussen aproveitou o deslize de alguns adversários e fechou a prova na quinta colocação.

Bottas, Ocon, Tsunoda, Fernando Alonso e Zhou fecharam o ranking dos dez primeiros colocados do circuito do Sakhir.