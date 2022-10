Com dois de Firmino, Liverpool reage, mas fica no empate com o Brighton

O Liverpool reagiu, mas não conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Inglês. A equipe de Jurgen Klopp recebeu o Brighton em Anfield na manhã deste sábado, e acabou ficando no empate em 3 a 3, mesmo após ter conseguido virar a partida quando perdia por 2 a 0.

Os donos da casa começaram mal, mas contaram com dois belos gols do brasileiro Roberto Firmino, e um contra, para alcançar a virada na etapa final. Em vacilo da defesa, porém, Trossard, autor de um hat-trick no jogo, deu um banho de água fria no Reds ao empatar o duelo nos minutos finais.

Na nona colocação da Premier League, com apenas duas vitórias em sete jogos, o Liverpool agora se concentra na Liga dos Campeões. O time recebe o Rangers nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Primeiro tempo

O primeiro tempo teve superioridade do Brighton, que encaixou a marcação e pressionou os Reds nos primeiros 25 minutos. A equipe comandada por Roberto De Zerbi abriu o placar logo aos três minutos, com gol de Trossard. Aos 16, o camisa 11 ampliou o marcador para os visitantes.

O Liverpool, por sua vez, teve muitas falhas defensivas e pouca inspiração no ataque. Ainda assim, conseguiu descontar na etapa inicial após bom passe de Salah para o gol de Firmino. Inicialmente o tento foi anulado por impedimento do egípcio, mas, após consulta do VAR, foi validado.

Segundo tempo

Com apenas oito minutos na etapa final, Firmino mandou para longe a vantagem do Brighton e empatou a partida. O brasileiro recebeu de Luis Díaz na área e demonstrou muita frieza para cortar a marcação e tirar do goleiro.

Aos 17, após cobrança de escanteio, o goleiro Robert Sánchez saiu mal e errou o soco. A bola acabou desviando no zagueiro Webster e foi parar no fundo das redes. O time de Anfield ainda contou com bela defesa de Alisson por volta dos 30 minutos, em cabeceio de Welbeck, para manter a vitória parcial.

Perto dos 40 minutos, porém, o goleiro não conseguiu evitar o empate. Trossard viu o cruzamento de Lallana passar por todo mundo e, na segunda trave, marcou seu terceiro no jogo.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Bournemouth 0 x 0 Brentford

Crystal Palace 1 x 2 Chelsea

Fulham 1 x 4 Newcastle

Southampton 1 x 2 Everton