Com dois de Giroud, Milan vence Colônia em amistoso da pré-temporada

Neste sábado, o atual campeão italiano Milan venceu o Colônia em amistoso de preparação para a temporada 2022/2023. A equipe de Stefano Pioli fez 2 a 1, no estádio RheinEnergie, em Colônia. Giroud marcou duas vezes para o Milan, enquanto Dietz fez um no final para os alemães.

O time alemão segue sem vencer em amistoso. Na primeira partida empatou por 1 a 1 com o Grasshopper, da Suíça. Por outro lado, o Milan começa com o pé direito a pré-temporada com o triunfo sobre o Colônia. O próximo compromisso da equipe rossonera é no sábado contra o ZTE, da Hungria.

Na temporada anterior, o Milan venceu seu 19° título do Campeonato Italiano ao bater o Sassuolo na última rodada do torneio. Já no Campeonato Alemão, o Colônia terminou em sétimo lugar, com 58 pontos.

O jogo

O Milan saiu na frente antes dos 20 minutos do primeiro tempo com Giroud. A equipe italiana saiu em bom contra-ataque, Rebic recebeu bom passe na área e ajeitou para o camisa 9, que dominou e tocou por cima de Schwäbe para abrir o marcador.

Aos 36, Giroud marcou mais uma vez. O centroavante recebeu bom toque de Brahim pela direita e finalizou no ângulo para balançar a rede e fazer um golaço. O Colônia, por sua vez, tentou incomodar os rossoneros, mas as melhores chances vieram em jogadas áreas, mas não teve efetividade para acertar o alvo.

Finalmente, na segunda etapa, o Colônia diminuiu o marcador com Dietz. Após mais uma cobrança de escanteio, Hector ficou com a sobra depois da bola bater no travessão e finalizou e desviou de cabeça para balançar a rede.