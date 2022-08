Com dois de Haaland, City estreia no Inglês com vitória sobre o West Ham

O astro Erling Haaland não demorou a mostrar seu cartão de visitas no comando de ataque do Manchester City. Em sua estreia no Campeonato Inglês, neste domingo, o norueguês balançou as redes duas vezes e deu a vitória à equipe de Pep Guardiola sobre o West Ham, por 2 a 0.

O primeiro do jogador saiu em cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo. Já o segundo, foi após passe milimétrico de De Bruyne e uma finalização precisa na saída do goleiro.

O City volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Bournemouth. O jogo acontece às 11 horas (de Brasília), e é válido pela segunda rodada da Premier League.

Primeiro tempo

Dominante, a equipe de Manchester controlou as ações no primeiro tempo. O time foi superior e criou as melhores oportunidades nos primeiros minutos. Aos 26, De Bruyne chegou a marcar, mas o tento acabou sendo anulado por impedimento.

Ainda na primeira etapa, o técnico David Moyes teve que substituir o goleiro Fabianski, que saiu lesionado. Areola entrou em seu lugar. O arqueiro porém, cometeu pênalti em Haaland aos 34 minutos, quando o atacante o driblou. Na cobrança, o artilheiro deslocou o goleiro e guardou o primeiro dele com a camisa do City.

Segundo tempo

O West Ham, em desvantagem, partiu para cima na etapa final, mas logo viu os visitantes voltarem a ter a posse de bola e o controle do jogo. E aos 20 minutos, ainda sofreram o baque de mais um gol do Manchester City.

Em conexão De Bruyne-Haaland, o meia lançou o norueguês às costas da marcação, e o atacante tocou na saída do goleiro, anotando o segundo dele na partida. O West Ham ainda assustou em cabeceio do estreante Scamacca, mas Ederson se esticou para garantir a vitória do City.