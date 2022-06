Com dois gols de Davó, Bahia vence o Criciúma de virada na Fonte

A expectativa era para ver o retorno do artilheiro Rodallega, após quase dois meses lesionado, mas foi outro atacante quem garantiu a festa da torcida do Bahia. Davó fez a alegria dos quase 33 mil torcedores que estavam na arquibancada da Fonte Nova na tarde deste sábado (4) ao assinar dois tentos, ditar o triunfo por 2×1 contra o Criciúma e assegurar a vice-liderança da Série B do Brasileiro.

Davó começou o jogo no banco de reservas e foi uma das quatro substituições do técnico Guto Ferreira no intervalo do jogo. O objetivo era tentar corrigir os erros da apresentação catastrófica da etapa inicial. Nos primeiros 45 minutos, o Bahia não viu a cor da bola e só fez lambança. Sofreu um gol e ainda teve um jogador expulso. Ignácio levou o segundo cartão amarelo e deixou o time em desvantagem numérica durante todo o segundo tempo.

Empurrado por uma torcida vibrante, o Bahia superou as adversidades e conquistou o triunfo, que manteve os 100% de aproveitamento como mandante. O empate saiu aos 14 minutos e a virada aos 49, pra fazer valer a mística tricolor. Com o resultado, o Esquadrão assumiu uma posição e agora é o 2º colocado, com 19 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, que soma 25. Já o Criciúma se manteve na 15ª posição, com 10 pontos.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30, quando recebe o Sport, na Fonte Nova. O Criciúma também joga em casa, só que um dia antes, na terça-feira (7), às 20h30, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Heriberto Hülse.

Da decepção à euforia

O Bahia apresentou um futebol decepcionante no primeiro tempo. Perdido em campo, o tricolor errou passes, tomadas de decisões e até cobrança de lateral. O time de Guto Ferreira não conseguiu criar e sequer levar algum perigo real à meta adversária.

O ataque, totalmente modificado e desarrumado, foi improdutivo. Do banco de reservas, Rildo e Davó viram Rodallega, Raí Nascimento e Jacaré irritarem a torcida. Os dois primeiros voltaram após lesão. O último foi escalado por opção. Suspenso, Marco Antônio desfalcou o time.

Foram poucas as investidas do Bahia e nenhuma delas assustou o goleiro Gustavo, mero espectador do jogo. De primeira e de fora da área, Raí chutou longe do gol. Muito depois, aos 45, Rodallega tentou de bicicleta, mas pegou mal na bola.

O Bahia não se encontrou e deu espaço ao Criciúma, que não esbanjou jogadas ofensivas. Rafael Bilu apareceu com liberdade e, de cara para o gol, mandou a bola por cima do travessão. Depois, o próprio Bilu ficou cara a cara com Danilo Fernandes e o goleiro tricolor fez boa defesa. Em cobrança de falta, Felipe Mateus tirou tinta da trave.

O Criciúma estava amadurecendo o gol e o comemorou aos 36 minutos fazendo valer a lei do ex. Marquinhos Gabriel tabelou bonito com Caio Dantas, chutou de fora da área e abriu o placar na Fonte Nova: 1×0.

A situação do Bahia no jogo já não era boa e ficou ainda pior aos 45 minutos quando o zagueiro Ignácio fez falta dura em Caio Dantas, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Na cobrança, o Criciúma só não ampliou porque Danilo Fernandes fez boa defesa.

Quando o árbitro apitou, a Fonte Nova foi tomada por vaias. O técnico Guto Ferreira havia colocado todos os reservas no aquecimento ainda no final do primeiro tempo e fez quatro alterações no intervalo do jogo. O zagueiro Didi entrou no lugar de Rodallega para recompor a defesa em função da expulsão de Ignácio. Mugni substituiu Rezende, que machucou a coxa. Rildo e Davó foram escolhidos na tentativa de mudar o cenário do jogo. Jacaré e Raí Nascimento deixaram o campo.

As mudanças surtiram efeito e o Bahia se apresentou de forma diferente no segundo tempo. O empate saiu aos 14 minutos com participação de dois jogadores que entraram. Djalma lançou Mugni que, de primeira, tocou para Davó. O atacante cabeceou e igualou o marcador. A defesa do Criciúma ainda tentou tirar, mas a bola já tinha cruzado a linha: 1×1.

Antes, aos 10 minutos, Rafael Bilu havia balançado a rede para o Criciúma, mas o gol foi anulado com confirmação de impedimento pelo VAR. O time visitante teve outras chances de ampliar, mas o goleiro Danilo Fernandes evitou que a redonda beijasse a rede nas tentativas de Marquinhos Gabriel.

Danilo Fernandes salvou atrás e Davó se consagrou na frente. Ele recebeu belo cruzamento de Rildo da direita e colocou a cabeça na bola outra vez, garantiu o triunfo na Fonte e a vice-liderança na tabela da Série B: 2×1 para delírio da galera na arquibancada.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2×1 Criciúma – 10ª rodada da Série B do Brasileiro

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Rezende (Mugni), Patrick e Daniel (Luiz Henrique); Raí Nascimento (Davó), Rodallega (Didi) e Jacaré (Rildo). Técnico: Guto Ferreira.

Criciúma: Gustavo, Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo (Hygor), Arilson (Renan Areias) e Marquinhos Gabriel; Rafael Bilu, Caio Dantas e Fellipe Mateus (Thiago Alagoano). Técnico: Cláudio Tencati.

Local: Fonte Nova

Gols: Marquinhos Gabriel, aos 36 minutos do 1º tempo; Davó, aos 14 minutos e aos 49, do 2º tempo

Cartão amarelo: Raí Nascimento, Ignácio, Claudinho, Rômulo, Mugni, Renan Areias, Davó

Cartão vermelho: Ignácio

Público: 32.811

Renda: R$ 937.393,00

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa.