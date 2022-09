Com dois gols no fim, Atlético de Madrid perde para Leverkusen na Champions

Nesta terça-feira, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Alemanha, o time de Diego Simeone perdeu por 2 a 0. Robert Andrich e Moussa Diaby anotaram para os donos da casa.

Com o resultado, os espanhóis ficam na terceira posição, com três pontos, mesma pontuação dos alemães, que levam vantagem no saldo de gols.

Na próxima rodada, que será disputada depois da Data Fifa, o Atlético de Madrid visita o Club Brugge, no dia 4 de outubro, às 16 horas (de Brasília). O Bayer Leverkusen, por sua vez, joga fora de casa contra o Porto, no mesmo dia e horário.

O jogo

Diego Simoene mandou o Atlético de Madrid a campo com: Ivo Grbic; Molina (Griezmann), Felipe, Witsel, Hermoso e Mandava (Carrasco); Llorente, Koke e Saúl Ñiguez (Rodrigo De Paul); Morata (Matheus Cunha) e João Félix (Ángel Correa).

Aos 22 minutos do primeiro, a bola acabou tocando no braço de Edmond Tapsoba, do Leverkusen, dentro área, no que seria um possível pênalti para os espanhóis. O árbitro reviu o lance no VAR, mas manteve a decisão de não marca a penalidade máxima.

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, os alemães perderam duas grandes chances em sequência. Patrik Schick recebeu dentro da área e chutou no travessão. No rebote, Adam Hlozek acertou a trave.

Aos 23, o Atlético de Madrid chegou perto do gol. Rodrigo de Paul disparou grande chute da entrada da área, mas o goleiro Lukas Hradecky realizou uma grande defesa. Três minutos depois, Patrick Schick quase abriu o placar. Com o goleiro já batido, seu chute foi bloqueado pelo defensor.

Aos 39, o Bayer Leverkusen conseguiu balançar as redes. Robert Andrich recebeu dentro da área e mandou no canto da meta. Pouco depois, Moussa Diaby ampliou após grande contra-ataque.

Porto perde para o Club Brugge

No confronto envolvendo os outros dois times do grupo, o Porto perder em casa para o Club Brugge por 4 a 0. Jutgla, Sowah, Skov Olsen e Antonio Nusa marcaram para os belgas.

Com o resultado, os portugueses ficam na lanterna, ainda sem pontuar. O Club Brugge, por sua vez, lidera com seis pontos.