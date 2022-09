Com duração de sete horas, Eliezer revela como foi a sua cirurgia: “Não posso mexer muito”

Eliezer Neto apareceu na madrugada desta quarta-feira (28) com alguns curativos no nariz. Após ser submetido a um implante de cabelo, o ex-BBB decidiu realizar uma rinoplastia e uma septoplastia, para correção de desvio de septo. Realizada pela médica Poliana Batista Machado, a cirurgia durou um total de sete horas.

+ Viih Tube esclarece se Eliezer vai se mudar para a sua casa

Através dos stories, Eli, acompanhado de Viih Tube, avisou os fãs que a cirurgia foi um sucesso. “Oi, gente! Acordei agora da anestesia. Ainda estou meio grogue. Olha quem está aqui comigo [Eli mostra Viih Tube]. Estou com uma fome da p*rra. Mas deu tudo certo”, contou.

Eliezer Neto afirmou que a cirurgia foi um sucesso (Foto: Reprodução/Instagram)

O publicitário ainda revelou estar ansioso para ver o resultado da cirurgia, aproveitando também para agradecer as mensagens de apoio que recebeu. “A coisa que mais quero ver é o nariz e ela [médica] ainda não mostrou, mas queria agradecer a energia positiva de vocês, está tudo bem. Acordei com fome, já estou falando, agora quero ver meu nariz. Vou ficar quietinho aqui porque não posso mexer muito”, finalizou.

Eliezer comenta que deu tudo certo em sua rinoplastia (Via: stories) pic.twitter.com/jLkUNC02B1

— fofoca de novelas (@fofoca_novelas) September 28, 2022

Onde Eliezer realizou a sua cirurgia? Eliezer foi submetido a uma rinoplastia no Blanc Hospital, localizado em São Paulo, com a médica Poliana Batista Machado. O ex-BBB ficou na suíte Terrace equipada com equipamentos de última geração e com quarto extra para acompanhante.

Com seis estrelas, o hospital ainda tem um cardápio assinado pelo Chefe Henrique Fogaça. Além disso, o lugar só atende cirurgias, diminuindo as chances de infecção hospitalar

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Eslovênia Marques revela sonho de ter filhos com Lucas Bissoli: “Quero que venha!”

+ Modelo fatura milhões em OnlyFans com “avaliações sinceras” de homens

+ Rico Melquiades desdenha de Yasmin Brunet com Gabi Lopes: “Quem é essa?”