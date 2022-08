Com elenco quase fechado, próxima novela da Globo contrata atores de sucesso de ‘Pantanal’

Com o fim de ‘Pantanal‘, a novela sensação da Globo de 2022, alguns atores podem estar nas próximas produções da emissora. O folhetim ‘Vai na Fé’, previso para estrear em 2023 no horário das 19h, já está com alguns nomes confirmados, sendo parte do elenco estrela de ‘Pantanal’.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, quatro artistas já toparam participar da trama escrita por Rosanne Svartmann. Entre eles, estão o querido Tadeu em ‘Pantanal’, o ator José Loreto e, para ele, ficou um dos papéis de maiores destaques de ‘Vai na Fé’.

Além do galã e namorado da influencer Rafa Kalimann, outras duas atrizes do folhetim já estariam com os contratos assinados, sendo: Sheron Menezzes — como protagonista —, Bella Campos (Muda em ‘Pantanal’) e Letícia Salles (que atuou como Filó na primeira fase da novela).

José Loreto pode ser um dos atores confirmados (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Qual será o papel de José Loreto em ‘Vai na Fé’? O personagem do artista será um cantor decadente, e um pouco sem noção, que vai ter como sua empresária a própria mãe — que será vivida por Renata Sorrah. Ao tentar controlar a vida e carreira do filho, ela acabará tendo que tomar algumas decisões questionáveis e irá desesperar o público de ‘Vai na Fé’.

Ok, você deve estar perguntando onde se encaixa a personagem de Sheron… Pois bem, Sol vai entrar vendendo quentinhas e será uma das cantoras durante os cultos de uma igreja de bairro. Porém, ela se verá com um dilema para resolver quando chegar o convite para ser backing vocal do cantor interpretado por José Loreto.

Até o momento, as personagens e histórias que serão interpretadas por Bella Campos e Letícia Salles, ainda não foram divulgadas. Além disso, a emissora ainda não publicou abertamente os detalhes da nova produção.

