Com entrada gratuita, Oktoberfest ES continuará até domingo (16/10)

O Oktoberfest ES foi prorrogado por mais um fim de semana e continuará até domingo (16/10). O festival de cerveja ocorre no Parque Cultural Reserva Vitória, na capital capixaba.

A entrada é gratuita para a festa cervejeira que oferece, além da cerveja artesanal, gastronomia típica alemã, bandas e atrações infantis. O acesso ao Parque Cultural Reserva Vitória é feito pela saída D do Shopping Vitória.

O visitante do festival da cultura germânica poderá degustar bebidas de cervejarias como Casa 107, Hood e King Beer.

Entre os restaurantes confirmados para oferecer pratos típicos alemães estão Alcides, Rigonitto e Petiscaria do Jojô (campeão do Roda de Boteco 2022).

As atrações musicais alemãs participantes são Froclich, Os Germanos, UP Pommermisch, Pommervolks e Pommerchor. No entanto, o evento traz bandas de outros gêneros como Samba Crioulo, Bifão, Brenda Mozer e Samba Soul.

Inicialmente, estava marcado para a Oktoberfest ES ocorrer no período de 6 a 12 de outubro, no entanto, os organizadores anunciaram recentemente a prorrogação por mais um fim de semana.

