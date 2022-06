Com gol de Alan Franco, ex-Galo, Talleres empata com Colón na Libertadores

Nesta quarta-feira, Talleres de Córdoba e Colón se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Em duelo argentino disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, palco que sediará a final da Sul-Americana, os times empataram por 1 a 1. Os gols foram marcados por ex-rivais meineiros. Os visitantes saíram na frente com o ex-cruzeirense Ábila e o gol de empate foi marcado pelo ex-atleticano Alan Franco.

O duelo está em aberto para o jogo de volta. Os times se enfrentam novamente na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio General Brigadeiro Estanislao Lopez, casa do Colón.

Antes disso, porém, os times voltam a campo pela sexta rodada do Campeonato Argentino. O Talleres joga fora de casa contra o Tigres, no próximo sábado, às 15h30 (de Brasília), enquanto o Colón enfrenta o Godoy Cruz no mesmo dia, mas às 18h, também fora de casa.

O JOGO

Em casa, o Talleres começou melhor na primeira etapa. Assim, o time criou as melhores chances e levou bastante perigo na primeira etapa, chegando a ter 70% de posse de bola. Aos 23 minutos, os mandantes conseguiram sua principal chance com chute de Girotti. De fora da área, o jogador encheu o pé e contou com desvio na marcação para acertar o travessão.

O Colón ficou menos tempo com a bola, mas levou mais perigo em sua melhor chance. Aos 26 minutos, Pierotti saiu cara a com Herrera e bateu para o gol, mas o goleiro defendeu com o rosto. Assim, o primeiro tempo acabou sem gols.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, os visitantes foram ao ataque. Pierotti aproveitou rebote e fez o gol. O auxiliar, no entanto, apontou o impedimento do atacante no lance e anulou o gol. O Colón seguiu no ataque e, aos 16 minutos, conseguiu abrir o placar. Em cobrança de falta na medida de Pulga Rodríguez, Ábila cabeceou para o fundo das redes.

O time da casa, porém, não desistiu e foi buscar o empate. Aos 41 do segundo tempo, o estreante Alan Franco aproveitou cruzamento no segundo pau e surpreendeu a marcação para empatar o placar de cabeça e dar números finais ao jogo.