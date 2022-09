Com gol de Cristiano Ronaldo, United vence Sheriff pela Liga Europa

Após derrota na estreia, o Manchester United bateu o Sheriff fora de casa por 2 a 0, na Moldávia, pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League. Cristiano Ronaldo foi titular nesta quinta-feira e marcou seu primeiro gol na temporada.

O Manchester United liquidou a vitória já no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Sancho fez tabelinha com Eriksen, recebeu na entrada da área, driblou o marcador e chutou de canhota para abrir o placar. O ponta inglês teve outra oportunidade, mas o zagueiro do Sheriff tirou em cima da linha. No fim da primeira etapa, Dalot recebeu lançamento e foi derrubado pelo adversário dentro da área. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e converteu o pênalti.

O craque português não tem sido escalado como titular pelo técnico holandês Eric Ten Hag. Na temporada pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas em cinco jogos. Porém, na Liga Europa, foi titular na derrota contra a Real Sociedad e começou jogando nesta quinta-feira contra o Sheriff, na Moldávia.

Com a vitória, o Manchester United chega a três pontos na competição e ocupa a vice-liderança do grupo E. Os Red Devils teriam um confronto com o Leeds United no final de semana, mas a rodada do Campeonato Inglês foi adiada. O próximo jogo do time de Manchester na Europa League será contra o Omonia, da Grécia.

Outros resultados da Liga Europa

Real Sociedad 2 x 1 Omonia

Qarabag 3 x 0 Nantes

Trabzonspor 2 x 1 Estrela Vermelha

Olympiacos 0 x 3 Freiburg

Feyenoord 6 x 0 Sturm

Monaco 0 x 1 Ferencváros

Midtjylland 5 x 1 Lazio