Com gol de despedida, Flamengo bate Tolima fora de casa na Libertadores

Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Tolima, nesta quarta-feira, em Ibagué, na Colômbia. Com o resultado, os rubro-negros abriram boa vantagem nas oitavas de final da Libertadores.

O Flamengo marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Andreas Pereira, que está se despedindo do clube. O Tolima teve boas chances de marcar, principalmente na etapa inicial, mas os rubro-negros souberam segurar o bom resultado fora de casa.

A partida de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira, no Maracanã. O Flamengo vai a campo com a vantagem do empate para avançar na Libertadores.

O JOGO

O duelo começou com as duas equipes voltadas para o ataque. No entanto, o Tolima era mais objetivo e chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Só que na primeira chance, o Flamengo abriu o placar, aos 16 minutos. Andreas Pereira chutou da entrada da área e acertou o ângulo de Dominguez.

O revés fez o Tolima passar a pressionar em busca do empate. A partir dai, o goleiro Santos passou a ser o destaque da equipe. O arqueiro salvou os rubro-negros com dias grandes defesas. Depois, Léo Pereira impediu o empate em cima da linha.

O Tolima seguiu melhor em campo e criou nova chance aos 38 minutos. Lucumi fez boa jogada, mas chutou na rede pelo lado de fora. No entanto, nos minutos finais, o Flamengo conseguiu segurar a bola no campo ofensivo e foi para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o Tolima seguiu na pressão em busca do empate. O Flamengo recuou e não conseguia avançar nos contra-ataques.

O panorama da partida seguiu o mesmo. O Flamengo conseguia se segurar e impedia as boas chances do Tolima. Com isso, o jogo ficou concentrado entre as intermediárias.

Nos minutos finais, o Tolima tentou a última pressão. O Flamengo recuou de vez e conseguiu manter o placar para sair de campo com a vantagem da Colômbia.

DEPORTES TOLIMA 0 X 1 FLAMENGO

DEPORTES TOLIMA

Dominguez, Riascos, Quiñónes, Moya e Hernández; Ureña (Ramírez), Rovira, Raziel García (Cataño), Luis Miranda (Meléndez) e Lucumi; Juan Caicedo (Michael Rangel)

Técnico: Hernán Torres

FLAMENGO

Santos, Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis (Lázaro); Thiago Maia, Andreas Pereira, Diego (Ayrton Lucas), Everton Ribeiro (Marinho) e Arrascaeta; Gabigol (Pedro)

Técnico: Lucas Silvestre (Auxiliar)

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué (Colômbia)

Data: Quarta-feira, 29 de junho de 2022

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Riascos e Raziel García (Tolima); Andreas Pereira, Gabigol, David Luiz e Diego (Flamengo)





GOL: Andreas Pereira, aos 16min do 1ºT