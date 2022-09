Com gol de falta, Uruguai derrota Canadá em último amistoso antes da Copa

O Uruguai disputou nesta terça-feira o seu último teste antes de embarcar rumo à Copa do Mundo do Catar. No estádio Tehelné Pole, em Bratislava, a capital da Eslováquia, a seleção celeste venceu o Canadá por 2 a 0, com gols de De la Cruz e Darwin Núñez.

Após a derrota no amistoso anterior, contra o Irã, e a lesão do zagueiro titular Ronald Araujo, a desconfiança rondava o ambiente da seleção uruguaia.

O técnico Diego Alonso fez mudanças na equipe titular e colocou o experiente Martín Cáceres para repor o desfalque na zaga. Além desta troca, Guilhermo Varela, do Flamengo, Agustín Canobbio, do Athletico-PR, e Nico de la Cruz, do River Plate, foram novidades.

Primeiro tempo

Logo no início da partida, o Uruguai abriu o placar. De la Cruz cobrou uma falta no ângulo e marcou um golaço. A partir daí, a seleção celeste controlou as ações do jog

Darwin Núñez teve duas oportunidades para ampliar e desperdiçou. Porém, aos 32 minutos, Suárez cruzou, o atacante do Liverpool subiu mais que os zagueiros e cabeceou para o fundo da rede.

O Canadá pouco ameaçou o adversário. A grande estrela da equipe, o lateral do Alphonso Davis, do Bayern de Munique, vem sendo escalado como atacante na seleção e foi bem marcado na partida.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, Giordan de Arrascaeta entrou no lugar de Luis Suárez. Com a substituição, o técnico uruguaio testou outra formação, com o meia do Flamengo atuando atrás de dois centroavantes.

Outras alterações foram feitas ao longo da partida e a equipe celeste ficou bem modificada. Sem muitas chances claras para nenhum dos lados, o Uruguai manteve a vantagem e garantiu a vitória.

A seleção uruguaia estreará na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro contra a Coreia do Sul. As equipes estão no Grupo H, junto com Portugal e Gana. O Canadá enfrenta a Bélgica na rodada de abertura do Grupo F, que conta também com Croácia e Marrocos.