Com gol de Haaland, City goleia Wolves e assume a liderança do Inglês

O Manchester City segue em alta no Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe venceu o Wolverhampton com tranquilidade, por 3 a 0, e assumiu provisoriamente a liderança da competição. Para se manter no topo, o time de Pep Guardiola deve torcer por um tropeço do Arsenal neste domingo.

Mesmo enfrentando a melhor defesa da Premier League até então, o City não teve dificuldades na partida e precisou de menos de um minuto para abrir o placar, com Grealish. Haaland e Phil Foden marcaram os outros gols do jogo.

O Manchester City agora tem pela frente o clássico contra o Manchester United, após a Data Fifa. O derby de Manchester está agendado para o dia 2 de outubro, um domingo, às 10 horas (de Brasília), no Etihad Stadium.

Primeiro tempo

Os citizens construíram a vitória com facilidade na etapa inicial. Com 57 segundos de jogo, Grealish foi às redes após boa trama entre De Bruyne e Foden pela direita. Aos 16 minutos, Haaland conduziu do meio de campo até a grande área e marcou o segundo.

O zagueiro Collins foi expulso aos 32 e facilitou o trabalho dos visitantes. O defensor chegou com pé alto em dividida com Grealish, atingiu a barriga do inglês e recebeu cartão vermelho direto.

Segundo tempo

A vitória bem encaminhada do City tornou a segunda etapa morna e sem grandes emoções. A primeira chance aconteceu apenas aos 21 minutos, quando Haaland finalizou de direita, mas José Sá defendeu.

Pouco tempo depois, porém, o norueguês lançou De Bruyne na direita, que cruzou rasteiro para dar sua oitava assistência na temporada. Na pequena área, Foden completou para o gol e pôs números finais ao triunfo.