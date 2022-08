Com gol de Jorginho, Chelsea bate o Everton em estreia pelo Inglês

Pela primeira rodada desta temporada do Campeonato Inglês, o Chelsea derrotou o Everton por 1 a 0, neste sábado. O duelo, disputado no Goodison Park, em Liverpool, foi marcado por lesões e pelo gol do ítalo-brasileiro Jorginho.

O Chelsea terá um jogo difícil na próxima rodada, contra o Tottenham. A partida será no domingo, às 12h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. O Everton, por sua vez, visitará o Aston Villa às 8h30 de sábado, no Villa Park.

Logo com 10 minutos de bola rolando, o zagueiro Godfrey, do Everton, prendeu o pé na grama após um carrinho dentro da área e se machucou. A partida ficou parada para retirada do jogador e só foi retomada aos 16. De volta ao jogo, os donos da casa chegaram a assustar em uma cabeçada de Tarkowski, que obrigou o goleiro Mendy a fazer grande defesa.

A primeira grande oportunidade do Chelsea veio aos 42 minutos, quando o recém-chegado Sterling, em posição de impedimento, aproveitou o rebote para fazer o gol, rapidamente anulado. Já nos acréscimos, aos 51, o meia Chiwell foi derrubado dentro da área o pênalti foi assinalado. O brasileiro Jorginho bateu e abriu o placar.

No segundo tempo, Mendy foi exigido novamente. O goleiro fez boa defesa após Doucoré chutar forte de primeira. Aos 22 minutos, o zagueiro Yerry Mina sentiu dores na canela e foi substituído, a segunda lesão dos donos da casa. Na reta final, Sterling passou perto ampliar a vantagem. O atacante recebeu livre dentro da área, mas teve sua finalização travada pelo zagueiro adversário no que seria a última chance clara de gol da partida.

Confira os resultados deste sábado no Campeonato Inglês:

Fulham 2 x 2 Liverpool

Bournemouth 2 x 0 Aston Villa

Leeds 2 x 1 Wolves

Newcastle 2 x 0 Nottingham

Tottenham 4 x 1 Southampton