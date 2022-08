Com gol de Kane, Tottenham busca empate no fim contra o Chelsea pelo Inglês

O Tottenham buscou o empate nos acréscimos contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês neste domingo. Em confronto promovido em Stanford Bridge, Kane marcou no fim, igualando o marcador que terminou em 2 a 2.

Dessa maneira, o Tottenham chegou aos quatro pontos e assumiu a quarta colocação da competição. Já o Chelsea tem a mesma pontuação, mas é o sétimo.

O Chelsea dominou as ações no primeiro tempo. Os Blues não deixaram o Tottenham respirar, pressionando desde o início do confronto. Por isso, foram recompensados com o gol de Koulibaly, aos 19 minutos, em um lindo chute, que morreu no canto esquerdo de Lloris.

Na segunda etapa, os donos da casa continuaram com mais volume de jogo, mas tiveram dificuldades em transformar as chances em gols. Por outro lado, o Tottenham foi letal quando teve a oportunidade com Hojberg, em um chute certeiro de fora da área.

Na comemoração, o técnico dos Spurs, Antonio Conte, se estranhou com Thomas Tuchel. Assim, ambos foram advertidos pelo juiz.

O gol sofrido, no entanto, acordou os Blues, que voltaram a marcar aos 32 minutos com Reece James. No lance, o lateral recebeu passe na medida de Sterling e bateu firme para o fundo das redes.

Porém, nos acréscimos, a estrela de Harry Kane apareceu. O camisa 10 subiu mais alto que a defesa dos Blues e testou firme para dar números finais ao duelo.

Na sequência, o Chelsea visita o Leeds United, no dia 21 de agosto, às 10 horas (de Brasília). O Tottenham, por sua vez, joga em casa, contra o Wolves, no próximo sábado, às 8h30.