Com gol de Neymar, PSG bate Toulouse e mantém a ponta do Campeonato Francês

Após tropeçar no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain (PSG) voltou a vencer nesta quarta-feira. Fora de casa, com um gol marcado pelo brasileiro Neymar, a equipe ganhou do Toulouse por 3 a 0 e garantiu a liderança no final da quinta rodada.

Apesar de ter empatado contra o Monaco na última partida, o PSG não perdeu posições na tabela. Com a vitória desta quarta-feira, a equipe segue na liderança da competição, agora com 13 pontos. O próximo jogo da equipe de Paris será contra o Nantes, no sábado, às 16h (de Brasília), no Stade de la Beaujoire.

Já os donos da casa perderam pela segunda vez consecutiva. O resultado deixa o Toulouse na 13ª colocação, com cinco pontos. Agora, a equipe volta a campo para o duelo contra o Clermont, no domingo, às 10 horas, no Stade Gabriel-Montpied.

O PSG foi superior em toda a partida e marcou o primeiro aos 37 minutos. A jogada começou quando Verrati tocou para Mbappé, que, de letra, passou rapidamente para Messi. O argentino, também de primeira, enfiou a bola para Neymar, que bateu colocado e balançou as redes.

Já no segundo tempo, os visitantes marcaram novamente. Aos 5 minutos, Messi foi lançado na ponta e invadiu a área do Toulouse. O argentino cortou o zagueiro e rolou para Mbappé, que bateu no meio das pernas do goleiro e ampliou o placar. No minuto final, o atacante francês quase marcou novamente, mas acertou a trave. No rebote, o lateral Bernat bateu forte e concluiu a vitória para os visitantes.

Confira os resultados desta quarta-feira no Campeonato Francês:

Angers 2 x 4 Reims

Lyon 2 x 1 Auxerre

Mônaco 2 x 4 Troyes

Montpellier 2 x 0 AC Ajaccio

Strasbourg 1 x 1 Nantes

Lens 5 x 2 Lorient

Lille 1 x 2 Nice

Marseille 1 x 0 Clermont

Rennes 3 x 1 Stade Brestois