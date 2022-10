Com gol de Neymar, PSG vence clássico contra Olympique de Marseille

O PSG venceu o Olympique de Marseilla por 1 a 0 neste domingo, no Parque dos Príncipes, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O autor do gol parisiense foi o brasileiro Neymar, na primeira etapa.

O Paris Saint-Germain abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, em contragolpe. Verratti recuperou a bola no meio-campo, Vitinha tocou para Mbappé aberto na esquerda e o francês serviu Neymar que, sozinhou, chapou no canto do goleiro Pau López. Essa foi a primeira assistência de Mbappé na temporada.

O jogo em Paris foi muito movimentado e ambas as equipes tiveram chances de marcar ao longo dos 90 minutos. Messi, por exemplo, acertou a trave em cobrança de falta na etapa inicial. Mbappé também poderia ter deixado seu tento, mas parou em Pau López.

Em torno dos 30 minutos do segundo tempo, Neymar sofreu dura entrada do zagueiro Samuel Gigot, que foi expulso de forma direta. O lance causou revolta nos atletas e um tumulto foi formado no gramado, mas o brasileiro não sofreu grandes consequências.

Com a vitória, o PSG se isolou na lidera do Francês com 29 pontos, três a mais em relação ao Lorient, segundo colocado. O Olympique ficou na quarta posição, com 23 unidades.

O próximo jogo do Paris Saint-Germain será contra o Ajaccio no dia 21 (segunda-feira), fora de casa, às 16 horas (de Brasília). O Olympique de Marseilla, por sua vez, terá pela frente o Lens em seus domínios, no dia 22 (terça-feira).

Veja outros resultados do Campeonato Francês:

Toulouse 3 x 2 Angers

Auxerre 1 x 1 Nice

Nantes 4 x 1 Stade Brestois

Troyes 1 x 1 Ajaccio

Monaco 1 x 1 Clermont