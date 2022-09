Com gol de Raphinha, Barcelona goleia o Sevilla no Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Sevilla por 3 a 0 fora de casa, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Com gols de Raphinha e Lewandowski, o Barça chega a 10 pontos na competição e ocupa a segunda posição, atrás apenas do Real Madrid que lidera com 12 pontos.

Apesar da derrota, o Sevilla começou melhor que o Barcelona e quase abriu o placar com Lamela aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o atacante argentino estava impedido. O bom início de jogo se deu principalmente pela pressão na saída de bola do Barcelona e pela atuação de Isco, que estreou como titular pelo Sevilla após deixar o Real Madrid.

Mesmo com essa pressão, o Barcelona resistiu. Em um contra-ataque, Lewandowski saiu na cara do gol, deu uma cavadinha e o zagueiro tirou em cima da linha, mas Raphinha aproveitou o rebote e abriu o placar. O ponta brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Barça pelo Campeonato Espanhol. Aos 35 minutos, Lewandowski recebeu lançamento de Koundé, dominou de peito e mandou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o técnico Julen Lopetegui fez substituições para tentar mudar o cenário da partida. Entretanto, logo aos 4 minutos, Raphinha cruzou para Koundé que ajeitou de cabeça para Eric Garcia ampliar o placar. O Sevilla pouco fez no segundo tempo e segue sem vencer em La Liga. Com a derrota por 3 a 0, a equipe cai para 17ª posição e soma apenas 1 ponto em 4 jogos.

As duas equipes têm compromisso pela Liga dos Campeões no meio de semana. O Barça encara o Viktoria Plze%u0148, da República Tcheca, no Camp Nou, enquanto o Sevilla recebe o Manchester City, da Inglaterra, no Ramón Sánchez Pizjuán. Na próxima rodada de La Liga, o Barcelona encara o Cádiz fora de casa, buscando uma vitória para seguir na cola do líder Real Madrid. O Sevilla tentará sua primeira vitória na competição contra o Espanyol, fora de casa, pela 5ª rodada.

Real Sociedad x Atlético de Madrid

Além das vitórias de Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madrid também entrou em campo neste sábado e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Real Sociedad. Os colchoneros visitaram a equipe do País Basco, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.

Logo aos cinco minutos de jogo, Álvaro Morata abriu o placar após cobrança de escanteio. No segundo tempo, a nova contratação Umar Sadiq marcou para a Real Sociedad e deixou tudo igual na Reale Arena, em San Sebastián.

O Atlético de Madrid enfrenta o Porto nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Em La Liga, o próximo jogo da equipe de Madrid será contra o Celta de Vigo, em casa. A Real Sociedad encara o Manchester United no meio de semana, pela Liga Europa. No espanhol, os bascos visitam o Getafe fora de casa.