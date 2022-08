Com gol de Vitor Roque, Athletico bate Estudiantes e avança na Libertadores

Na noite desta quinta-feira, o Athletico derrotou o Estudiantes com gol do ex-cruzeirense Vitor Roque, nos acréscimos, e garantiu a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Em jogo decidido no fim e com direito a checagem do VAR em lances importantes, o Furacão bateu o time argentino por 1 a 0, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, e vai encarar o Palmeiras por vaga na decisão.

Dessa forma, o resultado, somado ao empate em 0 a 0 na partida de ida, no Paraná, o Furacão somou 1 a 0 no placar agregado e garantiu a vaga nas semifinais da competição continental.

Agora, o Athletico espera a definição oficial das datas dos confrontos contra o Verdão. No entanto, a tendência é que os jogos de ida ocorram entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro, enquanto a volta deve acontecer entre 6 e 7 de setembro.

Antes, porém, o Athletico volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Furacão visita o Flamengo pela 23ª rodada, no Maracanã.

O JOGO

Diante da sua torcida, o Estudiantes assustou logo aos seis minutos de jogo. Godoy cruzou na área, Manuel Castro desviou para o gol, mas mandou ao lado do gol de Bento, com perigo.

Aos 32, os argentinos tiveram grande chance novamente. Leandro Díaz cruzou, Godoy ganhou na área e tocou para dentro. Rogel chegou batendo, mas a bola foi para fora, passando muito perto.

Na volta do intervalo, mais uma chance perigosa dos donos da casa. Aos 16 minutos da etapa final, Leandro Díaz fez o pivô na área e rolou para trás, Zuqui então chegou batendo, porém mandou por cima, com desvio.

No lance seguinte, na cobrança de escanteio, o Estudiantes conseguiu abrir o placar, com o zagueiro Lollo. Após desvio de Rangel, a bola bateu na trave e voltou para o jogador, que então bateu o rebote de primeira e marcou. No entanto, o VAR chamou para um possível impedimento na jogada, e após a análise na tela o árbitro anulou o gol argentino.

Já na reta final, os donos da casa tiveram duas grandes chances de sair com a vitória no tempo regulamentar. Aos 44, Rogel mandou de cabeça na área, Morel então pegou a sobra e chutou rasteiro. No entanto, Bento caiu e defendeu em dois tempos. Um minuto depois, Mauro Méndez recebeu lançamento nas costas da defesa, invadiu a área, mas bateu para fora.

Por fim, praticamente no último minuto da partida, o Athletico furou a defesa argentina e marcou o gol decisivo. Vitor Roque, aos 50 da etapa final, aproveitou cruzamento de Vitinho e, dentro da pequena área, antecipou o goleiro Andújar e cabeceou para fazer o 1 a 0 em La Plata.

ESTUDIANTES 0 X 1 ATHLETICO

ESTUDIANTES

Andújar; Rogel, Morel, Lollo e Godoy (Boselli); Zuqui, Corcho Rodríguez (Nehuén Paz), Más, Castro e Piatti (Rollheiser); Leandro Díaz

Técnico: Ricardo Zielinski

ATHLETICO

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho (Erick) e Alex Santana (Terans); Cannobio (Vitor Roque), Pablo (Rômulo) e Cuello (Vitinho)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Data: 11 de agosto de 2022, quinta-feira

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Nícolas Taran (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Pablo e Alex Santana (Athletico-PR); Leandro Díaz, Andújar, Godoy, Zuqui e Castro (Estudiantes)

GOL: Vitor Roque, aos 50min do 2ºT