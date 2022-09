Com gol e assistência de Dybala,Roma bate o Empoli e encosta no G4 Italiano

A Roma derrotou o Empoli nesta segunda-feira, por 2 a 1, e encostou no G4 do Campeonato Italiano. A vitória da equipe de José Mourinho contou com um golaço de Dybala, ainda no primeiro tempo.

Além do belo gol, o duelo foi movimentado e contou com três bolas na trave, um pênalti perdido e uma expulsão. Os outros gols da partida foram marcador por Abraham, pela Roma, e Bandinneli, pelo Empoli. Convocado por Tite na Seleção Brasileira, o zagueiro Ibañez teve boa atuação e fez boa jogada individual no lance que gerou a penalidade.

Em quinto lugar, a Roma tem pela frente a Atalanta em seu próximo compromisso no torneio. Antes, recebe o HJK Helsinki pela segunda rodada da fase se grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira.

Primeiro tempo

Logo aos seis minutos, a Roma teve boa chance para abrir o placar. Dybala aproveitou a sobra na pequena área e arriscou, mas mandou na trave. Aos 16, o argentino recebeu a bola limpa na entrada da área e não perdoou: 1 a 0 para os visitantes, com direito a bela finalização.

A Sampdoria quase empatou aos 22, quando Satriano cabeceou na trave. No entanto, o time chegaria ao empate nos minutos finais da etapa inicial. Após cruzamento na área, Bandinelli deu um peixinho e colocou no fundo das redes.

Segundo tempo

A Roma voltou a ficar na frente aos 26 minutos da segunda etapa, novamente com brilho de Dybala. O jogador se livrou de dois marcadores e lançou Tammy Abraham que, de cabeça, completou para o gol.

O time ainda teve oportunidade para decretar o triunfo ao aos 35. O zagueiro Ibañez fez fila, invadiu a área e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, porém, Pellegrini exagerou na força e acertou o travessão.

A missão dos mandantes ficou ainda mais difícil aos 42. Em dividida, Akpa entrou com pé alto e acabou sendo expulso, mandando para longe a possibilidade de uma reação.