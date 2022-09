Com gol e dança de Jesus, Arsenal bate Brentford e volta à ponta do Inglês

O Arsenal está de volta à liderança do Campeonato Inglês. Na manhã deste domingo, a equipe de Mikel Arteta contou com o brilho de Gabriel Jesus para vencer o Brentford fora de casa, por 3 a 0, e retomar o topo da competição. Os outros gols foram marcados por Saliba e Fábio Vieira.

Com o triunfo, o clube londrino ultrapassou Manchester City e Tottenham, que venceram seus respectivos jogos neste sábado, de uma só vez. Agora, o time possui 18 pontos, um a mais em relação aos rivais.

Destaque também para Marquinhos, ex-São Paulo, que entrou durante o segundo tempo e fez sua estreia pela equipe principal do Arsenal na Premier League. A cria de Cotia, no entanto, pouco participou da partida.

Na próxima rodada, os Gunners têm pela frente o derby londrino diante do Tottenham, no Emirates Stadium. O duelo acontece no dia 1º de outubro, às 8h30 (de Brasília), após a realização da Data Fifa.

Primeiro tempo

O Arsenal mandou e desmandou na etapa inicial, chegando com perigo já aos dois minutos. Após tabela entre Gabriel Martinelli e Xhaka, o brasileiro arriscou, mas finalizou travado e o goleiro David Raya defendeu.

O primeiro gol surgiu aos 16, em cobrança de escanteio. Saka cobrou com perfeição e colocou na cabeça de Saliba, que desviou e encobriu Raya: 1 a 0.

Aos 27, foi a vez de Jesus anotar o dele. Xhaka fez lançamento na pequena área, e o atacante apareceu nas costas do marcador para cabecear a bola no canto superior direito do goleiro. A comemoração ainda contou com “dancinha” do brasileiro, dedicando o tento ao companheiro Vinícius Jr., que sofreu ataques racistas durante a semana.

Segundo tempo

E para quem pensou que a volta do intervalo seria morna, devido a atuação dominante do Arsenal, estava enganado. O time demorou apenas quatro minutos para ampliar o marcador, em belo chute de fora da área do volante Fábio Vieira.

Raya, em duas oportunidades, precisou aparecer novamente para evitar um prejuízo ainda maior. Na outra meta, Ramsdale também correspondeu quando foi acionado.