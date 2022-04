Com gol no final, Chelsea supera West Ham e volta a vencer no Inglês

O Chelsea superou o West Ham neste domingo, em casa, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Após jorginho perder um pênalti, Pulisic achou boa oportunidade no final do segundo tempo para marcar e dar a vitória para os Blues.

Com o resultado, os comandados de Thomas Tuchel permanecem na terceira posição, com agora 65 pontos, e firmam classificação na Champions League. Já seu adversário aparece como sétimo colocado, com 52 somados.

O próximo compromisso dos times é por competições diferentes. Enquanto o Chelsea visita o United pelo Inglês na próxima quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), o West Ham recebe o Eintracht Frankfurt no mesmo dia, às 16 horas, pela primeira semifinal da Liga Europa.

Os primeiros 45 minutos foram bem mornos. O Chelsea teve mais posse de bola (70%) do que seu adversário, mas encontrou muita dificuldade em criar chances de gols. O West Ham também não está muito distante desse cenário. O time não apresentou perigo algum para Mendy.

O placar zerado espelhou bem o que ambas as equipes apresentaram no primeiro tempo: pouco movimento e falta de pontaria.

Na segunda etapa, o time de Thomas Tuchel acordou, porém, em um pênalti perdido de Jorginho, a equipe desacelerou.

Em uma montanha russa de roteiros, a equipe não deixou que os torcedores fossem para casa com a derrota. Alonso foi lançado na esquerda, chegou a linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Pulisic pegou de primeira e decretou a vitória.

Confira outros resultado do Inglês neste domingo:

Brighton 2 x 2 Southampton

Burnley 1 x 0 Wolves