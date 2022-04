Com gol polêmico, Liverpool derrota o Newcastle pelo Campeonato Inglês

O Liverpool visitou o Newcastle na manhã deste sábado e saiu vitorioso por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. A equipe assumiu a liderança do torneio, de forma provisória, e depende de um tropeço do Manchester City para se manter na posição.

No duelo, o técnico Jurgen Klopp optou por poupar alguns titulares, como Salah, Fabinho, Thiago Alcântara e Alexander-Arnold. O triunfo veio com um gol polêmico do meia meia Naby Keita, na etapa inicial. Os mandantes questionaram o lance por conta de uma possível falta no início da jogada.

O time agora volta suas atenções à Liga dos Campeões. O Liverpool visita o Villarreal nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do torneio. Na ida, os ingleses venceram por 2 a 0.





O jogo

O Liverpool tomou a iniciativa, mas esbarrou na forte defesa do mandantes. O Newcastle se propôs e tirar os espaços da equipe adversária e buscar a saída em velocidade, com ligações diretas, buscando o atacante Saint-Maximin.

No entanto, foi o time de Jurgen Klopp quem abriu o placar, aos 19 minutos. Após tabelar com Diogo Jota, o meia Naby Keita invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. O lance foi motivo de discussão, por conta de uma possível falta de Milner, no início da jogada. O árbitro, porém, confirmou o tento.

Aos 34, o Liverpool voltou a assustar com Mané. Luis Díaz puxou contra-ataque e rolou para o senegalês, mas ele bateu nas mãos do goleiro Dubravka.

O Newcastle chegou a empatar, aos 39 minutos. O paraguaio Almirón recebeu em profundidade, passou pelo goleiro Alisson e balançou as redes, mas a jogada já havia sido paralisada por impedimento. Nos minutos finais, Jota cabeceou após cruzamento na área e obrigou Dubravka a fazer boa defesa.

Na segunda etapa, o Newcastle subiu sua marcação e buscou atrapalhar a saída de bola do Liverpool. A ação deu resultados nos primeiro minutos, mas logo a equipe visitante se ajustou e voltou a dominar a partida. Em seguida, Klopp mandou a campo Salah, Fabinho e Thiago, o que aumentou sua superioridade.

O Liverpool passou a encontrar mais espaços e empilhou oportunidades para ampliar a vantagem. Salah, Mané e Jota tiveram boas chances, mas não balançaram as redes. O time, porém, soube administrar o resultado.