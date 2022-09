Com golaço de brasileiro, Lecce vence a Salernitana no Campeonato Italiano

A sétima rodada do Campeonato Italiano começou nesta sexta-feira com o duelo entre Salernitana e Lecce. No Estádio Arechi, os visitantes venceram por 2 a 1. Assan Cessay e o brasileiro Gabriel Strefezza marcaram para a equipe vitoriosa. O gol dos donos da casa foi de Joan Gonzalez, contra.

A Salernitana fica na décima colocação, com sete pontos. Porém, pode perder até sete posições na tabela até o final da rodada. Agora, a equipe terá duas semanas para se preparar para o seu próximo confronto, que será contra o Sassuolo. O duelo será em um domingo, dia 02 de outubro, às 10h (de Brasília), no Estádio Citta de Tricolore.

O Lecce voltará a jogar no mesmo dia. Também às 10h, a equipe enfrentará a Cremonese, no Estádio Via del Mare. O resultado desta sexta-feira deixou os vitoriosos na 14ª posição, com seis pontos somados. Assim como seu adversário, podem perder algumas posições até o fim da rodada.

O primeiro gol do jogo saiu aos 43 minutos da primeira etapa. Após um contra-ataque, o atacante Assan Cessay, do Lecce, recebeu, driblou o goleiro e, mesmo com pouco ângulo, conseguiu colocar a bola no fundo das redes. Logo no início do segundo tempo, Joan Gonzalez acertou a própria meta. Aos 10, o meia tentou afastar o perigo após a cobrança de um escanteio, mas acabou errando e colocando contra o próprio gol.

Na reta final, aos 38, Gabriel Strefezza recebeu na entrada da área e não desperdiçou. O brasileiro bateu forte, na gaveta, e fez um golaço para colocar o Lecce à frente no placar novamente. A Salernitana chegou a assustar, mas parou nas defesas do goleiro adversário.