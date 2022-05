Com gols de Lindoso e Mendoza, Ceará vence Independiente

O Ceará mostrou que é grande candidato ao título da Copa Sul-Americana, pois, mesmo jogando no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, derrotou o Independiente (Argentina) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (25), para garantir uma campanha perfeita na fase de grupos, a melhor da história da competição.

🇦🇷⚽🇧🇷 Vozão copeiro! Vitória por 2-0 sobre o @Independiente colocou o @CearaSC nas oitavas de final com a melhor campanha da Fase de Grupos! 🥳 Rodrigo Lindoso e Mendoza marcaram os gols alvinegros. Campanha 100% no Grupo G da CONMEBOL #Sudamericana!#GrandeConquista pic.twitter.com/X0MvvgLBUy — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 26, 2022

Com o triunfo em solo argentino o Vozão chegou aos 18 pontos (com seis vitórias em seis partidas), liderando o Grupo G, que tem o Independiente como vice-líder, com doze pontos.

A equipe comandada por Dorival Júnior abriu o placar um pouco antes do intervalo, já aos 49 da etapa inicial, com Rodrigo Lindoso aproveitando sobra de bola após cobrança de falta de Victor Luis. E a vitória foi confirmada já aos 45 do segundo tempo, com Erick puxando contra-ataque e tocando para Mendoza, que bateu muito forte para superar o goleiro Sebastián Sosa.

😎 @CearaSC copeiro na Fase de Grupos! 6️⃣ jogos

6️⃣ vitórias

1️⃣8️⃣ pontos

1️⃣7️⃣ gols marcados

1️⃣ gol sofrido 👏🏼 A melhor campanha entre os classificados às oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/5VicQKORDe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 26, 2022

Depois da boa vitória na Sul-Americana, o Ceará pega o São Paulo no próximo sábado (28) no Morumbi.