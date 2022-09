Com gols de Vini Jr e Rodrygo, Real Madrid vence Betis e segue invicto

O Real Madrid segue invicto no Campeonato Espanhol. Neste sábado o time comandado por Carlo Ancelotti recebeu o Betis, no Santiago Bernabéu, e confirmou seu favoritismo, saindo de campo com a vitória por 2 a 1. Vinícius Jr e Rodrygo marcaram os gols dos donos da casa. Canales descontou para o time da Anadaluzia.

Com a quarta vitória nos primeiros quatro jogos do Campeonato Espanhol, o Real Madrid figura na liderança isolada, com 12 pontos. O Barcelona, que enfrenta o Sevilla, pode ir a dez pontos se vencer o Sevilla fora de casa.

Real Madrid e Betis eram os únicos times com 100% de aproveitamento até o início desta quarta rodada. Ciente da importância desse jogo, os donos da casa foram para cima do adversário desde o início e logo aos nove minutos abriram o placar com Vinícius Jr, que recebeu ótimo lançamento de Alaba e encobriu o goleiro ao sair frente a frente com o adversário na entrada da área. Um golaço.

Mas, a vantagem do Real Madrid não durou muito tempo. Oito minutos depois de o time merengue abrir o placar, o Betis empatou com Sergio Canales, que bateu entre as pernas do goleiro Courtois para estufar as redes.

No segundo tempo, o Real Madrid conseguiu retomar a frente no placar. Valverde fez a ultrapassagem pela direita, recebeu a bola e cruzou rasteiro para Rodrygo, que, dentro da área, completou de primeira, garantindo a tarde brasileira no Santiago Bernabéu.

Nos minutos finais bastou ao Real Madrid apenas administrar a vantagem para sair de campo com a importante vitória, a invencibilidade no Campeonato Espanhol e, consequentemente, a liderança da competição.

Veja outros resultados deste sábado de Campeonato Espanhol:

Mallorca 1 x 1 Girona