Com grupos completos, Copa do Mundo no Catar tem pôster oficial revelado

Com a classificação da Costa Rica, os grupos estão completos para a Copa do Mundo do Catar, mas favoritos como Inglaterra e França parecem estar no limite de suas forças cinco meses antes da abertura.

Na quinta-feira, as bandeiras vermelha e branca da Costa Rica e das outras duas nações recém-classificadas, País de Gales e Austrália, serão hasteadas ao lado das outras 29 equipes em torno do relógio que marca a contagem regressiva antes do apito inicial do torneio, na emblemática Corniche de Doha.

Em outro sinal de que a Copa do Mundo se aproxima, o pôster oficial foi revelado nesta quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Hamad, na capital.

Desenhado pela primeira vez por uma mulher, a catarense Bouthayna Al Muftah o pôster representa, em preto e branco, o tradicional chapéu Gahfiya usado pelos homens e lançado no ar em comemoração após um gol, gesto comum no Catar e no mundo árabe.

O acessório também inspira a arquitetura do estádio Al Thumama, onde a Espanha vai estrear contra a Costa Rica em 23 de novembro. Esse temível Grupo E também inclui Alemanha e Japão, mas os jogos de junho têm colocado em dúvida algumas das melhores seleções do mundo.