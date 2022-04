Com hat-trick, Benzema atinge marcas pelo Real Madrid e ressalta confiança

Benzema fez mais um jogo histórico nesta quarta-feira, marcando um hat-trick na vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Chelsea, no Stamford Brigde. Com o triunfo, a equipe espanhola fica próxima de carimbar a vaga para a semifinal da Liga dos Campeões.

Este foi o segundo jogo consecutivo nesta campanha de Liga dos Campeões em que o atacante francês balançou a rede em três oportunidades. O último foi na virada sobre o Paris Saint-Germain, no jogo de volta das oitavas de final. Após a partida, Benzema comparou o duelo desta noite com a partida anterior.

“É uma noite mágica, como contra o PSG. Entramos em campo para vencer. As coisas correram bem do minuto 1 ao último. Estamos bem, lutamos até o fim. Temos outra partida e faremos de tudo para ganhar. Agora tenho muita confiança e me sinto bem”, disse. O francês ainda mostrou preferência pelo último gol marcado. “Todos os três são gols muito importantes, mas prefiro o terceiro porque cometi um erro no primeiro tempo”, afirmou.

O atacante de 34 anos tornou-se o quarto jogador com mais hat-tricks em jogos pelo torneio europeu. Com quatro, ele fica atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com oito, e de Lewandowski, com cinco. Além disso, Benzema é o primeiro francês a marcar dez vezes em uma mesma campanha de Champions.

Líder do Campeonato Espanhol com 69 pontos, o Real Madrid volta as atenções ao torneio nacional. A equipe de Ancelotti enfrenta o Getafe, no sábado, às 16h (de Brasília). O duelo de volta da Liga dos Campeões contra o Chelsea está marcado para a próxima terça-feira, às 16h.