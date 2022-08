Com hat-trick de Morata, Atlético de Madrid goleia Juventus em amistoso

O Atlético de Madrid não tomou conhecimento da Juventus, na tarde deste domingo, e goleou por 4 a 0 no último jogo pré-temporada das equipes antes do início de seus compromissos oficiais. Os três primeiros gols foram marcados por Álvaro Morata, enquanto o brasileiro Matheus Cunha fechou a goleada. Szczesny ainda defendeu um pênalti cobrado por João Félix.

O jogo chegou a ser suspenso no último sábado, por questão de segurança diante das explosões na Faixa de Gaza, em Israel, onde o duelo aconteceria. Poucas horas depois do anúncio, porém, ficou decidido que o amistoso seria realizado no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim, com os portões fechados.

A Velha Senhora foi escalada com: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Zakaria, Fagioli; Di Maria, Vlahovi%u0107, Soulé.

Já os colchoneros entraram com: Grbic; Savic, Molina, Witsel, Reinildo; Koke, Lemar, Llorente; Saúl, João Félix e Morata. Entraram no decorrer do amistoso Hermoso, Griezmann, Wass, Lodi, o brasileiro Matheus Cunha, Kondogbia, Correa, Carrasco e Marco.

Depois desta grande vitória, o Atlético de Madrid se põe pronto para o início, de fato, da temporada, com a estreia no Campeonato Espanhol no próximo dia 15 de agosto, contra o Getafe, fora de casa, às 14h30 (de Brasília). Já A Juventus enfrenta o Sassuolo no mesmo dia na estreia do Italiano, às 15h45 (de Brasília), em casa.

O jogo – Logo aos dez minutos, Morata abriu o marcador após belo passe de João Félix. Pouco depois, Koke quase deixou o seu em um golaço após cobrança de escanteio. Já partindo para o final do primeiro tempo, pênalti para os espanhóis, mas Szczesny defendeu a cobrança de João Félix.

A comemoração italiana, porém, foi por pouco tempo. Aos 43 minutos, Morata fez bela jogada individual, driblando o zagueiro da Juve, e mandando rasteiro para o fundo das redes, seu segundo no duelo.

No segundo tempo, os “donos da casa” foram para cima para tentar reverter o marcador. Logo aos 11 minutos, Grbic realizou grande defesa, mas foi só. E, então, Morata apareceu novamente e formou o hat-trick de cabeça, após cruzamento de Lemar. Partindo para o final, Carrasco quase marcou golaço, mas sobrou para Cunha dar os números finais à goleada: 4 a 0.