Com histórico de negócios, Atlético e Del Valle se reveem após seis anos

Nos últimos anos, o torcedor do Atlético se acostumou a ver o Independiente Del Valle-EQU no noticiário alvinegro. Entre confrontos em campo e negociações fora dele, os times estreitaram relações. Nesta terça-feira, o reencontro ocorrerá no Equador após seis anos.

Atlético e Del Valle-EQU duelaram apenas duas vezes na história, ambas em 2016, pelo Grupo E da Copa Libertadores. O primeiro confronto foi em 24 de fevereiro, com vitória alvinegra por 1 a 0, no Independência. O atacante Lucas Pratto marcou o gol do jogo.

No Equador, o Del Valle-EQU deu o troco. Em 6 de abril daquele ano, os donos da casa venceram por 3 a 2. Os gols alvinegros foram marcados por Pratto e pelo volante Júnior Urso.

Negociações

A relação entre os clubes não se restringe ao que ocorre dentro de campo. Fora dele, as diretorias já negociaram dois jogadores – ambos saindo do Equador rumo à Cidade do Galo.

O primeiro negócio foi antes mesmo do confronto entre os times pela Libertadores. Em dezembro de 2015, o Atlético acertou a contratação do meia equatoriano Juan Cazares por 1,5 milhão de dólares (R$ 5,92 milhões pela cotação da época) por 50% dos direitos econômicos.

Em junho de 2020, mais um negócio por meio-campista. O também equatoriano Alan Franco deixou o Del Valle-EQU para reforçar o Galo. Para contratá-lo, a diretoria alvinegra topou pagar cerca de R$ 13 milhões. Atualmente, o jogador está emprestado ao Charlotte FC, dos EUA.

Reencontro

Atlético e Del Valle-EQU dividem a liderança do Grupo D da Copa Libertadores, com quatro pontos em duas rodadas. A vantagem é equatoriana no número de gols marcados: quatro contra três. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 desta terça-feira, no Estádio Banco de Guayaquil, em Quito.

“Temos muita gente descansada para a partida da Libertadores. Já vamos treinar e temos uma viagem longa. Então, temos que nos recuperar. Tem um pouco de tristeza pelo resultado contra o Coritiba (empate por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro), mas já temos que estar com energia para jogar na terça-feira e trazer um triunfo”, disse o técnico Antonio Mohamed.

Depois do empate, o Atlético se reapresentou na manhã desse domingo na Cidade do Galo e fez o primeiro treinamento de olho no jogo da Libertadores. Em seguida, a delegação alvinegra viajou até Quito para enfrentar o Del Valle-EQU.