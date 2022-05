Com humor, Angelica Hicks faz releituras criativas de looks luxuosos

Coleções recém-apresentadas por marcas renomadas nas passarelas internacionais, visuais usados por celebridades em eventos de gala ou capas de revistas: nada passa despercebido pela britânica Angelica Hicks. A ilustradora e influenciadora digital faz sucesso no Instagram com releituras cômicas de looks, inclusive de alta-costura.

Vem ver!

Em 2017, Angelica Hicks já usava as redes sociais como uma forma de divulgar a própria arte. Entre uma ilustração e outra, ela postava uma espécie de quadro chamado “Who Wore It Best?” (Quem Vestiu Melhor?, em tradução livre). Nas sátiras, um “vestido” metalizado, de papel alumínio, foi comparado a um frango assado. Já um modelito em xadrez vermelho aparecia ao lado de uma clássica toalha de mesa.

Mais sobre o assunto Ilca Maria Estevão Conheça as cores e os símbolos que são marcas registradas na moda



Ilca Maria Estevão Mesmo look, corpos diferentes: diversidade é impulsionada nas redes sociais



Ilca Maria Estevão Gucci e Polimoda lançam mestrado sobre varejo e gestão omnichannel



Ilca Maria Estevão Jogo de moda: Costanza Pascolato cria game com perguntas sobre estilo



Depois, em 2020, a britânica passou a intensificar as publicações, com foco em cópias de outfits de marcas renomadas, como Chanel, Dior e Schiaparelli. De lá para cá, ela deslanchou como criadora de conteúdo e até fechou publicidades com labels de luxo.

Hicks já conquistou mais de 80 mil seguidores. Nos posts, ela mostra a confecção dos visuais. Espigas de milho viram espartilhos, enquanto pedaços de papel higiênico dão vida a um fluido vestido. Máscaras de proteção facial se transformam em tops ousados.

Nem doces e vegetais escapam da criatividade e do humor da artista fashionista. Tapetes, lençóis, sacolas, papelão, lenços descartáveis e embalagens também estão entre os materiais e utensílios reaproveitados.

Confira algumas releituras cômicas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica Hicks (@angelicahicks)

Carreira

Além de influenciadora digital, Angelica Hicks é ilustradora. Ela faz murais, animações e trabalhos artísticos, em geral, com várias marcas e empresas. Com a Gucci, por exemplo, ela desenvolveu uma coleção-cápsula de edição limitada de camisetas que foram inspiradas na estética e nas coleções de passarela da grife, com personagens coloridos e comentários irônicos.

Já com The Met Store, loja de gifts do Museu Metropolitano de Arte, de Nova York (Estados Unidos), ela desenhou caricaturas de personalidades como Dapper Dan, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Alessandro Michele, Susan Sontag e Anna Wintour. O objetivo foi celebrar a exposição Camp: Notes on Fashion, de 2019.

Angelica Hicks concentra os trabalhos como ilustradora no próprio site. Na lista de clientes, também estão revistas de moda, como Harper’s Bazaar Itália, Instyle, Vogue britânica e Glamour.

Para outras dicas e novidades sobre o mundo da moda, siga @colunailcamariaestevao no Instagram. Até a próxima!



Colaborou Rebeca Ligabue

O post Com humor, Angelica Hicks faz releituras criativas de looks luxuosos apareceu primeiro em Metrópoles.