Com início arrasador no City, Haaland reencontra Borussia na Champions

O norueguês Erling Haaland está prestes a enfrentar o antigo clube Borussia Dortmund e chegará em alta para o reencontro, nesta quarta-feira (14), pela fase de grupos da Liga dos Campeões. No Manchester City desde junho, ele já se tornou um dos principais nomes do time e surpreendeu ao atingir um marco em pouco tempo.

Haaland foi apenas o segundo atleta a fazer 10 gols em seis jogos na Premier League, assim como o Mick Quinn, ex-jogador do Coventry City, na temporada de 1992/1993. Ele marcou dois hat-tricks seguidos, contra o Crystal Palace e o Nottingham Forest.

O atacante, conhecido pela altura e velocidade, marcou dois gols na estreia contra o West Ham e tem ajudado a manter o time em boa posição na Premier League – está em segundo lugar.

Assim, o técnico Pep Guardiola vê o clube que comanda cada vez mais próximo ao Arsenal, líder atual da competição com 15 pontos.

A chegada do reforço para a temporada 2022/2023 foi motivada pelos números arrasadores do norueguês, que acumula 167 em 211 jogos como profissional.

Na Bundesliga, foram 62 gols em 67 jogos. Já na Liga dos Campeões, embora tenha estreado recentemente, Haaland chegou a marcar 25 vezes em 20 jogos, por RB Salzburg, Borussia Dortmund e agora Manchester City.

Passagem no Dortmund

Depois de chamar a atenção do futebol mundial com suas atuações pelo Dortmund (onde estava desde 2019), foi anunciado em maio deste ano pelo clube inglês, com contrato até 2027.

Ele comemorou muito a transferência: “Este é um dia de orgulho para mim e minha família. Sempre adorei assistir ao City, principalmente nas últimas temporadas. Você não pode deixar de admirar o estilo de jogo deles, é emocionante e eles criam muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu”.