Com Kal e Maidana de volta, América está definido para enfrentar o Tolima

O América está definido para o duelo da quarta rodada do grupo D da Copa Libertadores, contra o Tolima, da Colômbia. A partida será realizada nesta quarta-feira (27), às 19h, no Independência, em BH. O destaque do Coelho para a partida são os retornos de de Iago Maidana e Lucas Kal ao time titular.

Os atletas ficaram de fora dos últimos compromissos do América devido à dores nos joelhos esquerdo e direito, respectivamente. Os únicos desfalques alviverdes para a partida são o lateral Marlon e o atacante Wellington Paulista, que se recuperam de lesões no departamento médico do clube.

O time americano que vai a campo contra o Tolima é formado por: Jailson; Patric, Maidana, Éder, João Paulo; Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Paulinho Boia.